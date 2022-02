Sono doppie negli approcci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono doppie negli approcci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PC

Significato/Curiosita : Sono doppie negli approcci

Influenzati dalle proprie aspettative, possono involontariamente assumere approcci che possono condizionare le reazioni del soggetto, invalidando così l'esperimento...

Disambiguazione – "pc" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pc (disambigua). un personal computer (dalla lingua inglese, in italiano letterale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

