Sono detti anche orsetti lavatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono detti anche orsetti lavatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PROCIONI

Significato/Curiosita : Sono detti anche orsetti lavatori

Catturano i puffi, anche se non per mangiarli. sono leggermente più grandi dei puffi ma molto più piccoli di un essere umano, e anche più piccoli del gatto...

Ulteriori informazioni sui luoghi dove i procioni si cibano, dal momento che è stato osservato che i procioni vi fanno spesso ritorno per mangiare insieme... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

