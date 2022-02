Fa soffrire il mal di mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa soffrire il mal di mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ROLLIO

Significato/Curiosita : Fa soffrire il mal di mare

Andrea, tastandole l'addome dopo che chiara specifica di soffrire di mal di pancia e crampi, nota che il fegato ha una consistenza fibrosa e crede che ci sia...

Il rollìo è l'oscillazione di un veicolo terrestre, marino o aereo intorno al proprio asse longitudinale (anche detto, in questo caso asse di rollìo, il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con soffrire; mare; Non poter soffrire ; Patire, soffrire ; Gode nel far soffrire ; Si può soffrire in volo; Il tempo per il quale si giura d amare ; È più vasto del mare ; L ansimare di chi soffoca; Stimare moltissimo; Cerca nelle Definizioni