Soffocante come un giorno di luglio - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : AFOSO

Significato/Curiosita : Soffocante come un giorno di luglio

Con la rivoluzione di luglio, nota anche come rivoluzione del 1830, seconda rivoluzione francese, tre giornate di parigi e trois glorieuses in francese...

Clima è desertico. durante l'estate, che va da maggio a ottobre, il caldo è afoso, alto tasso di umidità in rapporto agli elevatissimi gradi celsius effettivamente...

