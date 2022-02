La Senna la taglia in due - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Senna la taglia in due. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PARIGI

Significato/Curiosita : La senna la taglia in due

L'île de la cité è una delle due isole fluviali della senna (l'altra è l'île saint-louis), al centro di parigi, dove la città medievale fu rifondata. il...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi parigi (disambigua). parigi (afi: /pa'rii/; in francese paris, pronuncia /pai/; con riferimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

