Un seme nero delle carte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un seme nero delle carte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PICCHE

Significato/Curiosita : Un seme nero delle carte

Evoluto da un mazzo precedente composto da 48 carte che aveva solo due figure per seme ed alcune altre prove sembrano suggerire che le prime carte cinesi...

Disambiguazione – "picche" rimanda qui. se stai cercando il seme delle carte da gioco, vedi carta da gioco. la picca è un'arma inastata costituita da una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con seme; nero; delle; carte; Un seme di certe carte; seme o granello di cereali nota marca per bambini; Invitato corteseme nte; Il punto in cui il seme è attaccato al funicolo; Un tifoso rossonero ; Tubazioni per oro nero ; È nero e fischia; Quadretto, bianco o nero , del cruciverba; Le estremità delle oche; La stagione delle vacanze; Si fa all inizio delle lezioni; Albero delle savane africane; Confezioni di carte da gioco; Gioco con le carte ; Gioco a carte con le dichiarazioni; Gioco di carte in cui l asso vale 11 punti; Cerca nelle Definizioni