Un seguace sui social - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un seguace sui social. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FOLLOWER

Significato/Curiosita : Un seguace sui social

Proporzionale di denaro verrà trasferita in tempo reale dal saldo del seguace. il social trading è un metodo alternativo per analizzare i dati finanziari guardando...

In italiano. deriva dal termine follower, che a sua volta deriva dal verbo to follow, che significa seguire: il follower è colui che segue, cioè che prende... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

