Segnali nautici - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : BOE

Significato/Curiosita : Segnali nautici

I segnali in 5 categorie: segnali laterali, segnali cardinali, segnali di pericolo isolato, segnali di acque sicure e segnali speciali. i segnali laterali...

I segnali in 5 categorie: segnali laterali, segnali cardinali, segnali di pericolo isolato, segnali di acque sicure e segnali speciali. i segnali laterali...

Nella versione italiana boe, è un personaggio immaginario della serie animata i simpson e la voce originale è di hank azaria. boe è il proprietario e oste...

