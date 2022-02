Scopi non sempre confessabili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scopi non sempre confessabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MIRE

Significato/Curiosita : Scopi non sempre confessabili

miré è un comune francese di 1.019 abitanti situato nel dipartimento del maine e loira nella regione dei paesi della loira. abitanti censiti ^ insee popolazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Telescopi per misurare la circonferenza dei corpi celesti; Dai suoi segni si traggono gli oroscopi ; Un movimento interazionale con scopi filantropici; La scienza dei telescopi ; È sempre preoccupato per la propria salute; Far _ = per sempre ; sempre uguale e uniforme; Sono sempre in cera; Fatti privati e inconfessabili ;