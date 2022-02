Scava nei campi lunghissime tane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scava nei campi lunghissime tane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TALPA

Significato/Curiosita : Scava nei campi lunghissime tane

Valli e dei boschi arrivava fino alle cime dei monti, entrando nelle tane e nei giacigli delle fiere. quando la melodia giungeva alle orecchie degli animali...

Genere talpa talpa altaica - talpa degli altai talpa caeca - talpa cieca talpa caucasica - talpa caucasica talpa europaea - talpa europea talpa davidiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

