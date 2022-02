Il santo che dà il nome all ippodromo di Milano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il santo che dà il nome all ippodromo di Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SIRO

Significato/Curiosita : Il santo che da il nome all ippodromo di milano

Significati, vedi milano (disambigua). milano (/mi'lano/ ascolta[·info]; milan in dialetto milanese, /mi'lã/) è un comune italiano di 1 372 355 abitanti...

Dell'inter. in ragione del quartiere dove sorge, è noto anche come stadio san siro, nome che ebbe ufficialmente dal 19 settembre 1926 (giorno dell'inaugurazione)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

