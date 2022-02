Ripaga in modo indegno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ripaga in modo indegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INGRATO

Significato/Curiosita : Ripaga in modo indegno

Incompleto, o il cavaliere indegno, e sequestrargli il cavallo, obbligandolo a rifondere le spese del mantenimento allo stato. in questa rivista delle truppe...

Solcata: infatti dopo che con fatica l'avrai smossa solcandola, questa, non ingrata, ti spingerà avanti sostenendoti.„ giordano bruno immagine del giorno da... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con ripaga; modo; indegno; ripaga ta di un danno subito; Decorati in modo da ricordare... un giardino; Un modo di scrivere queste; Inutile in modo inusuale; Riconoscere un primato in modo ufficiale; Cerca nelle Definizioni