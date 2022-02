Riferiscono dietro compenso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riferiscono dietro compenso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SPIE

Significato/Curiosita : Riferiscono dietro compenso

Matherson convoca in segreto il colonnello allen faulkner al quale chiede, dietro compenso, di liberare julius limbani, ex presidente democratico di un paese...

Televisiva, vedi agente segreto (serie televisiva). disambiguazione – "spia" e "spie" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi spia (disambigua)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con riferiscono; dietro; compenso; Spregevoli individui che riferiscono fatti segreti; Un modo di andare... all indietro ; Il dietro front del nuotatore; Date indietro ; È dietro ogni automobile; compenso per attori; Antico compenso pagato per la macinatura del grano o delle olive; Il compenso dell'avvocato; Il compenso degli antichi soldati prezzolati;