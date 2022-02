Relativa all arte culinaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativa all arte culinaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : GASTRONOMICA

Significato/Curiosita : Relativa all arte culinaria

(letteralmente dal francese buongustaio) è un termine associato alle arti culinarie del cibo e del buon bere o di alta cucina (riferito generalmente alla...

Pratiche gastronomiche del regno unito e delle colonie americane di quel periodo. l'italia vanta una notevole e varia tradizione gastronomica. fra i trattati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con relativa; arte; culinaria; relativa alla regione con Lhasa; relativa alla coltivazione di grano e frumento; relativa all istituto religioso fondato da don Bosco; relativa all eredità biologica; L arte nella madrelingua; La parte terrestre abitata da organismi viventi; Tipo di arte rie; Parte del coltello; C è anche la culinaria ; È rosso quello di una nota rivista culinaria ;