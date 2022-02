Quello dello Stivale è la Penisola Salentina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello dello Stivale è la Penisola Salentina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TACCO

Significato/Curiosita : Quello dello stivale e la penisola salentina

Dall'antico toponimo "salentina" è stato tratto l'attuale nome della penisola. la penisola salentina, da un punto di vista meramente geografico, è separata dal...

Disambiguazione – se stai cercando gli omonimi affioramenti di roccia, vedi tacco (geologia). il tacco è un elemento della calzatura posto sotto il calcagno. la sua... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

