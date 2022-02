Quello cardiaco è detto pacemaker - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello cardiaco è detto pacemaker. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : STIMOLATORE

Nodo del seno non funziona, un'altra porzione del tessuto cardiaco assumerà il ruolo di pacemaker, solitamente a una frequenza minore del nodo sa. se il...

Rendere ideali le funzioni di accoppiamento stimolatore-miocardio. le persone che portano uno stimolatore cardiaco possono svolgere attività professionali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

