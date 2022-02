_ Pusteria: è in Alto Adige - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: _ Pusteria: è in Alto Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : VAL

Significato/Curiosita : _ pusteria: e in alto adige

Val pusteria o valle pusteria (pustertal in tedesco, val de puster in ladino) è una valle delle alpi centro-orientali, situata tra l'alto adige e il tirolo...

val – nome commerciale di un modello di metropolitana val – abbreviazione dell'a-amminoacido valina val – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

