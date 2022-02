Può esserlo il petto di una giacca o di un cappotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può esserlo il petto di una giacca o di un cappotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DOPPIO

Significato/Curiosita : Puo esserlo il petto di una giacca o di un cappotto

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi doppio (disambigua). il doppio, inteso come il raddoppiarsi di una realtà (dal latino duplus)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con esserlo; petto; giacca; cappotto; Deve esserlo la custode; Possono esserlo le condoglianze; Possono esserlo i versi; Può esserlo anche un successo; Che ha l aspetto di un pregiato tessuto; L aspetto d una questione che spesso... si tralascia; Richiedono il rispetto della metrica; Affezionate e rispetto se; E formato da giacca e pantaloni dello stesso tessuto; Fa medaglie sulla giacca ; Con l acca fanno la giacca ; Si porta sotto la giacca ; È più calda del cappotto ; Tipico cappotto verde impermeabile; Un cappotto impermeabile; cappotto in panno blu; Cerca nelle Definizioni