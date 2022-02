Può essere anche fabbricabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere anche fabbricabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AREA

Significato/Curiosita : Puo essere anche fabbricabile

Area fabbricabile: • gli strumenti urbanistici generali o attuativi; • le possibilità effettive di edificazione. le aree fabbricabili possono essere divise...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi area (disambigua). l'area è la misura dell'estensione di una regione bidimensionale di uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con essere; anche; fabbricabile; Può essere ... esilarante; Una carica politica che può essere a vita; Può essere da bollo; Macchina per tessere ; Si può rendere... anche se non ci è stata prestata; C è anche la Baltea; Lo è anche l alzavola; È detto anche ping-pong; Uno spazio fabbricabile ; Cerca nelle Definizioni