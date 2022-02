Prontuari consultati da poeti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prontuari consultati da poeti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIMARI

Significato/Curiosita : Prontuari consultati da poeti

Stati introdotti un padiglione ferreo per spettacoli, statue e busti dei poeti dialettali egidio carella, valente faustini e della batusa (la popolana...

Francesco crifò, rimari e dizionari inversi, enciclopedia dell'italiano (2011), istituto dell'enciclopedia italiana treccani. mario pelaez, rimario, enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

