Un profondo strapiombo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un profondo strapiombo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un profondo strapiombo

Struttura in pietra a quattro arcate che supera un profondo strapiombo e al centro della quale si trova un poderoso cancello in ferro inserito fra due alti...

In geografia, una gola (detta a volte anche forra o orrido) è una valle profonda, spesso ad andamento meandriforme, risultato di fenomeni erosivi che si...