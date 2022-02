Privo di vesti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Privo di vesti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NUDO

Significato/Curiosita : Privo di vesti

Desunto dalla determinazione, mediante la bilancia, del peso del corpo privo di vesti. introdotto nella pratica medica come mezzo per riconoscere lo stato...

nudo – non coperto da vestiti nudo – dipinto di henri matisse nudo (golac) – isolotto dell'arcipelago zaratino a nord dell'isola lunga in croazia nudo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

