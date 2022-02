Privata della buccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Privata della buccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Privata della buccia

Grosse fette di peperoni crudi (o rosolati su una piastra calda e poi privati della buccia), serviti come antipasto. nell'albese, l'aglio viene pestato. sempre...

Il pomodoro pelato è una tipica conserva prodotta dall'industria alimentare. per la preparazione dei pelati, si utilizzano in genere i pomodori san marzano...