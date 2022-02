Il primo giorno di Quaresima nel rito romano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il primo giorno di Quaresima nel rito romano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MERCOLEDÌ

Significato/Curiosita : Il primo giorno di quaresima nel rito romano

Latino: feria quarta cinerum) è il mercoledì precedente la prima domenica di quaresima che, nelle chiese cattoliche di rito romano e in molte chiese protestanti...

Se stai cercando il personaggio de la famiglia addams, vedi mercoledì addams. mercoledì è il giorno della settimana tra il martedì e il giovedì, dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con primo; giorno; quaresima; rito; romano; Il primo giorno del weekend; Accolse il primo zoo; Fu condannato dal primo concilio di Nicea; Il primo peccatore; Il primo giorno del weekend; Si compilano ogni giorno ; Esposte a mezzogiorno ; giorno , mese e anno; Il primo giorno di quaresima ; Lo sono i paramenti quaresima li; I venerdì di quaresima la prevedono dalle carni; Colorato come i paramenti quaresima li; Un riconoscimento del merito ; Spirito so, gioviale; Lo è il conflitto che coinvolge i due popoli di uno stesso territo rio; Vi rito rnò la Sacra Famiglia; Cocchio romano a due ruote; Generale romano famoso per i suoi banchetti; Città della Provenza con un famoso anfiteatro romano ; Quello di Carlo Magno fu romano ; Cerca nelle Definizioni