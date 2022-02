Preparata per la semina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preparata per la semina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARATA

Significato/Curiosita : Preparata per la semina

Profondità di semina, infine regolando l'umidità e la temperatura ai valori ottimali. la semina può avvenire nel campo, in precedenza preparato con la vangatura...

arata isozaki ( isozaki arata; oita, 23 luglio 1931) è un architetto giapponese della prefettura di oita. laureato all'università di tokyo nel 1954... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

