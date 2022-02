Posto per sentinelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Posto per sentinelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GARITTA

Significato/Curiosita : Posto per sentinelle

Della tecnica. per quanto l'ispirazione provenga dal racconto del 1948 la sentinella di clarke, lo scrittore ha ammesso che la sentinella assomiglia a 2001...

garitta e pugliese lasciano pomeriggio cinque: lei passa a sky, mentre lui partecipa come invasore al grande fratello 12. nell'aprile 2012 la garitta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con posto; sentinelle; È composto da elettroni, protoni e neutroni; E opposto a NNE; Organo pari posto nella zona lombare; Occupa un posto nello smartphone; Ospita sentinelle ; Un edificio con le sentinelle alla porta; Vi si riparano le sentinelle ; Sono Sorvegliate da sentinelle ; Cerca nelle Definizioni