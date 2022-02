Possono esserlo le condoglianze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono esserlo le condoglianze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SENTITE

Significato/Curiosita : Possono esserlo le condoglianze

E amici lontani vengono a far visita o chiamano per presentare le proprie condoglianze e confortare. se la persona in lutto torna dal cimitero dopo la...

Ricongiungersi a loro. (en) oggi sposi: sentite condoglianze, su internet movie database, imdb.com. (en) oggi sposi: sentite condoglianze, su allmovie, all media... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

