Portare avanti trattative - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Portare avanti trattative. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NEGOZIARE

Significato/Curiosita : Portare avanti trattative

Partito socialista italiano, fu nominato direttore del quotidiano di partito avanti! nel 1912. convinto anti-interventista negli anni della guerra italo-turca...

Un personaggio deciso e capace, affidò a martinez barrio il compito di negoziare un accordo con il generale mola, offrendogli il ministero della guerra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con portare; avanti; trattative; Può portare al razionamento del carburante; Sopportare con rassegnazione; portare a esempio; Asportare , levare; Prono, piegato in avanti ; Il davanti della camicia; L articolo... davanti a Vegas; Uno avanti negli anni; Insieme di trattative tra governo e sindacati; Conducono trattative ; Su quello delle trattative ... non si mangia; Svolge trattative segrete; Cerca nelle Definizioni