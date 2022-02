Se la porta il viaggiatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se la porta il viaggiatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VALIGIA

Significato/Curiosita : Se la porta il viaggiatore

se una notte d'inverno un viaggiatore è un romanzo di italo calvino pubblicato nel 1979. in esso calvino narra la storia di un lettore che, nel tentativo...

Citazioni di o su valigia wikizionario contiene il lemma di dizionario «valigia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su valigia significato su... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con porta; viaggiatore; porta ta... a scattare; Trasporta denaro per conto d una banca; Un importa nte centro dell Algeria; Un tipo di ufficiale che non porta mai la divisa; L ha buono il colombo viaggiatore ; Lo fissa il viaggiatore ; Il viaggiatore che muore in un'opera di Miller; Il più noto viaggiatore veneziano; Cerca nelle Definizioni