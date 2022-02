Popolo iranico tra Turchia e Iraq - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Popolo iranico tra Turchia e Iraq. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CURDI

Significato/Curiosita : Popolo iranico tra turchia e iraq

iranico originario dell'asia occidentale. geograficamente, la zona prevalentemente montuosa nota come kurdistan, comprende gran parte della turchia sud-orientale...

I curdi (in curdo: ) sono un gruppo etnico iranico originario dell'asia occidentale. geograficamente, la zona prevalentemente montuosa nota come kurdistan... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con popolo; iranico; turchia; iraq; La seconda regione più popolo sa d Italia; Antico popolo campano; Ogni popolo ha i propri; Un antico popolo messicano; Il fondatore iranico di una religione monoteista; Regione della turchia con la valle dei Monaci; Grande isola greca vicina alla turchia ; In turchia era un... pezzo grosso; Quella Minore è in turchia ; È il principale porto dell iraq ; I confini dell iraq ; Vivono in Turchia e in iraq ; Hanno combattuto in iraq ; Cerca nelle Definizioni