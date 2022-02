I polsi dei piedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I polsi dei piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAVIGLIE

Significato/Curiosita : I polsi dei piedi

polsi (porsi nel dialetto locale) del comune di san luca, in città metropolitana di reggio calabria e diocesi di locri-gerace. è circoscritto fra i monti...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi caviglia (disambigua). nell'anatomia umana la caviglia è la regione di raccordo fra gamba e piede, nell'ambito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con polsi; piedi; Nei polsi e nei gomiti; Si stringono ai polsi dei malviventi; Confezionano indumenti con i polsi ni; Bloccare i polsi con braccialetti; Non suona mai in piedi ; Abitano ai piedi dei monti; Collega due marciapiedi in stazione; Ai piedi di Manon; Cerca nelle Definizioni