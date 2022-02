Poche parole sull argomento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poche parole sull argomento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ACCENNO

Significato/Curiosita : Poche parole sull argomento

La frase a buon intenditor poche parole allude al fatto che chi è competente in un certo settore non ha bisogno che gli vengano decantate le qualità del...

"dalmati", di cultura "romanza" oppure "slava", senza il benché minimo accenno a concetti patriottici oppure nazionalistici, che erano sconosciuti. vi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con poche; parole; sull; argomento; Riservato soltanto a poche persone; Accaduti poche volte; Caratterizza l uomo di poche parole; Il pasticciere usa quella à poche ; In parole e trilli; Termine che, in bibliografia, indica le parole iniziali di un testo; Le parole ... migliori; Un quadretto dello schema di parole Crociate; La tassa sull a casa giunta dopo l ICI; La cagnetta sull o Sputnik; È sull a soglia degli anta; Fondata sull e bugie; Si affronta entrando in argomento ; argomento svolto... in classe; Chiarire un argomento ; argomento in breve; Cerca nelle Definizioni