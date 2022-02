I pesci detti razze elettriche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I pesci detti razze elettriche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TORPEDINI

Significato/Curiosita : I pesci detti razze elettriche

i raiformi (rajiformes), detti comunemente razze, sono un ordine della classe dei pesci cartilaginei. fra i pesci cartilaginei, i raiformi sono i più...

Le torpedini (ordine torpediniformes, anche dette razze elettriche per la loro somiglianza morfologica con l'ordine dei raiformi) sono pesci cartilaginei... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con pesci; detti; razze; elettriche; Lo sono proverbialmente i pesci ; pesci olino da antipasto; Il pesci olino di un famoso film della Disney; Recipiente per pesci olini; Erano gli addetti all illuminazione pubblica; I monti siciliani detti anche Caronìe; Un linguaggio per addetti ai lavori; I dispositivi detti anche tavolette; Sembra rugby... ma con le corazze ing; Ne esistono molte razze ; I suoi inquilini... sono di diverse razze ; Sostegno che evita cadute da balconi e terrazze ; Elemento per pile elettriche ; Vengono sfruttate con centrali idroelettriche ; Onde elettriche che si producono per induzione in masse metalliche sottoposte a campi magnetici variabili; Macchine da centrali idroelettriche ; Cerca nelle Definizioni