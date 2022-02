Permette di convertire i chilometri in metri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette di convertire i chilometri in metri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : EQUIVALENZA

Significato/Curiosita : Permette di convertire i chilometri in metri

Pista lunga 1,7 chilometri, con pendenze massime del 40%, percorre un dislivello di 314 metri, raggiungendo velocità massime di 10 metri al secondo (all'interno...

Nome di classe di equivalenza di x {\displaystyle x} per la relazione ~ {\displaystyle \sim } . spesso si indica una classe di equivalenza con [ x ] ~ {\displaystyle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

