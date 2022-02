Pentole panciute di terracotta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pentole panciute di terracotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OLLE

Significato/Curiosita : Pentole panciute di terracotta

La pignatta è un tipo di pentola in terracotta. può avere molte misure ma la sua forma è sempre panciuta, con il fondo piatto e uno o due manici. l'interno...

olle sundin (17 dicembre 1997) è uno sciatore alpino svedese. attivo in gare fis dal novembre del 2013, sundin ha esordito in coppa europa il 3 dicembre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

In fondo alle pentole ; Riparava le pentole rotte; Fa le pentole ma non i coperchi; Se è di pentole non fa parte dell'auto; Uno zufolo di terracotta ; Vaso di terracotta per l olio; Quale scienza studia la terracotta pregiata; Studia la terracotta pregiata;