Pay __: piattaforma per pagamenti online - Cruciverba

Pay __: piattaforma per pagamenti online.

Soluzione 3 lettere : PAL

Significato/Curiosita : Pay __: piattaforma per pagamenti online

Google pay (precedentemente android pay) è un sistema di mobile payment, portafoglio virtuale e piattaforma di pagamenti online sviluppata da google llc...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pal (disambigua). il pal (acronimo dell'inglese phase alternating line) è un metodo di codifica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

