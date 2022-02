Passano veloci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passano veloci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Passano veloci

Partire dal 23 marzo 2020: il traghetto splendid della compagnia grandi navi veloci ospita 25 posti letto per pazienti dimessi dagli ospedali del territorio...

Vedi ore (disambigua). le ore (o stagioni; in greco: in greco antico: a, hrai) sono figure della mitologia greca, figlie di zeus e di temi. le ore erano...