Parte dell intestino tenue tra digiuno e cieco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte dell intestino tenue tra digiuno e cieco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ILEO

Significato/Curiosita : Parte dell intestino tenue tra digiuno e cieco

L'intestino tenue o piccolo intestino (lat. intestinum tenue) è la prima parte dell'intestino dove il chimo si trasforma in chilo. è l'organo più lungo...

Nell'anatomia dell'apparato digerente l'ileo (lat. ileum) è la parte finale dell'intestino tenue, preceduto da duodeno e digiuno. è separato dal cieco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con parte; dell; intestino; tenue; digiuno; cieco; parte alta del corpo; Prende parte al corteo; parte cipa all iniziativa; La parte della nave con dentro il carico; E figlia dell a monotonia; Un 2 dell antichità; Nato a Briga il23 marzo 1970, il personaggio è il presidente dell a Fifa; La provincia dell e Marche costituita dalle valli del Potenza e del Chienti; La testa... dell aragosta; Un tratto dell intestino ; Un parassita dell intestino ; Un parassita dell intestino ; Un tratto dell intestino ; Un infiammazione nell intestino tenue ; Si definisce così un vino dal tenue sapore dolce; Tratto dell'intestino tenue ; Sostiene l’intestino tenue ; digiuno a scopo curativo; Magri per il lungo digiuno ; digiuno prolungato; L ha vuota chi è a digiuno ; È cieco come l amore; L intestino fra il cieco e il retto; Aiuta il pilota nel volo cieco ; Il gruppo del brano In un vecchio cieco ; Cerca nelle Definizioni