Parte alta del corpo - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : BUSTO

Significato/Curiosita : Parte alta del corpo

Che oggi non è la sua giornata e rimanda la riunione. il linguaggio del corpo fa parte della comunicazione non verbale. in quest'ambito si interpretano,...

busto arsizio (pronuncia[·info], büsti gràndi in dialetto bustocco) è un comune italiano di 83 030 abitanti della provincia di varese, in lombardia.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

