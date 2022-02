Ospita viaggiatori clandestini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ospita viaggiatori clandestini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STIVA

Significato/Curiosita : Ospita viaggiatori clandestini

Immediatamente si attivarono i soccorsi e molti cittadini, insieme ai viaggiatori presenti, prestarono i primi soccorsi alle vittime e contribuirono a...

La stiva è quella parte della nave che si trova sotto il ponte destinata all'immagazzinamento del carico, sia commerciale che ad uso dell'equipaggio.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

