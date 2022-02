L ortaggio per fare i crauti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ortaggio per fare i crauti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAVOLO

Caseari ottenuti con lattofermenti e muffe, e ancora all'aceto, ai salumi, ai crauti, alle olive da tavola, ai capperi, ai cetriolini, alla birra, al whisky...

(disambigua). disambiguazione – "cavolo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cavolo (disambigua). il cavolo (brassica oleracea l., 1753)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con ortaggio; fare; crauti; Piatto a base di un ortaggio simile alla cipolla; Un ortaggio dal sapore forte; Un ortaggio tipicamente invernale; ortaggio che può avere le foglie pungenti; Consente al pescatore di fare uso di più lenze; I terzi che ci vogliono per fare l unità; Che materiali si usano per fare stoffe; fare scomparire le tracce; Lo si gusta con i crauti ; Cerca nelle Definizioni