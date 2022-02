Non è sostenuta dalla fede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non è sostenuta dalla fede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ATEA

Significato/Curiosita : Non e sostenuta dalla fede

Gennaio 288) è stato un militare romano, martire per aver sostenuto la fede cristiana; venerato come santo dalla chiesa cattolica e dalla chiesa cristiana...

atea è un comune spagnolo di 206 abitanti situato nella comunità autonoma dell'aragona.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con sostenuta; dalla; fede; sostenuta , aiutata; sostenuta con convinzione; Lo è una causa... difesa e sostenuta ; L'hanno sostenuta i diplomati; Pendono dalla sella; È sferzata dalla bora; Il petrolio a dalla s; Sono divise dalla S; Era la sigla della Repubblica fede rale Tedesca; Il dito con la fede ; Lo sport di fede rica Pellegrini; La fede razione dei nostri cestisti; Cerca nelle Definizioni