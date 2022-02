Non fiatare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non fiatare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TACERE

Significato/Curiosita : Non fiatare

All'apparenza innocuo, goffo e un po' tontolone, e obbedisce agli ordini senza fiatare. appare molto giovane e magro, ma quando si "trasforma", ovvero cambia...

“non tacere”. nell'estate del 2007 anche l'allora sindaco walter veltroni accolse in campidoglio don roberto sardelli e il neonato gruppo non tacere. tuttavia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con fiatare; Fermarsi per rifiatare ; fiatare leggermente; Cerca nelle Definizioni