Non assiste lo iellato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non assiste lo iellato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FORTUNA

Significato/Curiosita : Non assiste lo iellato

Provare invidia per la vita spensierata che il nipote conduce, per quanto iellato e inetto. anche don rosa (e gli autori che dal suo lavoro hanno tratto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fortuna (disambigua). la definizione di fortuna varia a seconda del contesto filosofico, religioso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

