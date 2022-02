Nelle piante avviene quella clorofilliana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nelle piante avviene quella clorofilliana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : FOTOSINTESI

Significato/Curiosita : Nelle piante avviene quella clorofilliana

Fotosintesi (disambigua). la fotosintesi clorofilliana è un processo chimico per mezzo del quale le piante verdi e altri organismi producono sostanze...

Disambiguazione – "fotosintesi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi fotosintesi (disambigua). la fotosintesi clorofilliana è un processo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

