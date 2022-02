Moratti ne è stato a lungo il presidente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Moratti ne è stato a lungo il presidente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : INTER

Significato/Curiosita : Moratti ne e stato a lungo il presidente

Diventandone parimenti il presidente. il 6 giugno 2016 una parte delle sue quote, insieme a quella di proprietà di massimo moratti, è stata ceduta al suning...

Disambiguazione – "inter" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi inter (disambigua). disambiguazione – "ambrosiana milano" rimanda qui....

