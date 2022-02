Il mondo dei Musulmani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mondo dei Musulmani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ISLAM

Significato/Curiosita : Il mondo dei musulmani

Il 25% circa dei musulmani è costituito da arabi, dal momento che ci sono numerosi paesi islamici come la turchia, l'albania, l'iran, il kazakistan, l'azerbaigian...

Significati, vedi islam (disambigua). l'islam (pronunciato in italiano afi: /i'zlam/ -tradizionale- o /'izlam/ -comune-; in arabo: , islam ['slæm])... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con mondo; musulmani; Passato... nel mondo dei sogni; Indaga in tutto il mondo ; Il mondo di Internet in tre lettere; Una Casa di moda conosciuta in tutto il mondo ; Sono quasi tutti musulmani ; Così si dicono i musulmani quando si incontrano; Lo sono la maggior parte dei musulmani ; Accoglie milioni di musulmani ogni anno; Cerca nelle Definizioni