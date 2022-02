Mon __, esclamano in Francia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mon __, esclamano in Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DIEU

Significato/Curiosita : Mon __, esclamano in francia

Stesso modo che la lode è dovuta a gerusalemme, quindi tutte le voci esclamano "exaudi" (ascolta). il kyrie inizia con la stessa melodia che il tenore...

La frase in lingua francese dieu et mon droit (in italiano: dio e il mio diritto) è il motto del sovrano del regno unito. fu adottato da enrico v d'inghilterra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

