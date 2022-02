Un modo di andare... all indietro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un modo di andare... all indietro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RITROSO

Significato/Curiosita : Un modo di andare... all indietro

indietro nel tempo (time and again, 1970) è un romanzo illustrato dello scrittore statunitense jack finney. classificabile come romanzo di fantascienza...

Corrente, a rovescio, al contrario e a ritroso. il titolo originale à rebours vuol dire, alla lettera, «a ritroso» o «al contrario» (nel senso di «verso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Corrente, a rovescio, al contrario e a ritroso. il titolo originale à rebours vuol dire, alla lettera, «a ritroso» o «al contrario» (nel senso di «verso...