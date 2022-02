La mitica madre che venne mutata in roccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La mitica madre che venne mutata in roccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NIOBE

Significato/Curiosita : La mitica madre che venne mutata in roccia

Ridotta e che racconta l'origine mitica delle stelle e delle costellazioni; che nicandro di colofone elaborò delle metamorfosi in cinque libri su miti di eroi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi niobe (disambigua). niobe (in lingua greca: ß niòbe) è un personaggio della mitologia greca, figlia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con mitica; madre; venne; mutata; roccia; La mitica madre di Epafo; mitica tessitrice che sfida la dea Atena; La mitica tessitrice che sfida la dea Atena; mitica figlia del Caos; L arte nella madre lingua; La mitica madre di Epafo; madre di Minosse; madre di cugini; Il duca di Savoia che venne beatificato nel 1677; Il Michelangelo che divenne il Caravaggio; venne detto Campeador; venne edificato a Roma a ricordo della battaglia di Ponte Milvio; La Ninfa tramutata in girasole; La ninfa mutata in alloro; roccia a picco sul mare; Una roccia abbondantissima in natura; Una roccia vulcanica durissima; Una roccia come il marmo; Cerca nelle Definizioni